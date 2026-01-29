Almaniya millisinin sabiq hücumçusu ABŞ klubuna transfer olunub
Futbol
- 29 yanvar, 2026
- 20:47
Almaniya millisinin sabiq hücumçusu Timo Verner ABŞ-nin "San-Xose Ertkveyks" klubu ilə anlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə onun son olaraq çıxış etdiyi "Leyptsiq" (Almaniya) kollektivinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
29 yaşlı futbolçunun yeni komandası ilə sözləşməsi 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Verner "Leyptsiq"dən başqa, Avropada "Ştutqart", "Çelsi" və "Tottenhem" klublarında da oynayıb.
