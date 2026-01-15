İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Xırdalanda 1 yaşlı körpə ölüb

    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 10:22
    Xırdalanda 1 yaşlı körpə ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə ötən gün Xırdalan şəhəri Abşeron Gənclər şəhərciyində qeydə alınıb.

    2025-ci il təvəllüdlü Arif Osmanzadənin inkişafdan qaldığı üçün öldüyü bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

