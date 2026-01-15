Xırdalanda 1 yaşlı körpə ölüb
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 10:22
Xırdalanda 1 yaşlı körpə ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə ötən gün Xırdalan şəhəri Abşeron Gənclər şəhərciyində qeydə alınıb.
2025-ci il təvəllüdlü Arif Osmanzadənin inkişafdan qaldığı üçün öldüyü bildirilir.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
