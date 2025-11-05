İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:37
    Xəzər dənizində zəlzələ olub.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, zəlzələnin maqnitudası 3,1, dərinliyi 5 km olub.

    В Каспийском море произошло землетрясение

