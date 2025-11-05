Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 05 noyabr, 2025
- 11:37
Xəzər dənizində zəlzələ olub.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, zəlzələnin maqnitudası 3,1, dərinliyi 5 km olub.
