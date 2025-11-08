İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:56
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Xəzər dənizində zəlzələ olub.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 13:30-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3, dərinliyi 60 km olub.

    Zəlzələ Xəzər dənizi

