Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 08 noyabr, 2025
- 13:56
Xəzər dənizində zəlzələ olub.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 13:30-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3, dərinliyi 60 km olub.
Son xəbərlər
14:28
Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edibHərbi
14:27
Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçibHərbi
14:25
Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndiribXarici siyasət
14:25
Foto
Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlibFərdi
14:22
Video
Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanırXarici siyasət
14:22
Foto
Video
Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi paradda hərbçilərin keçidi başlayıb - YENİLƏNİB-2Hərbi
14:17
Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəmXarici siyasət
14:17
Pakistanın Baş naziri: Məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıdışını görmək ruhlandırırXarici siyasət
14:15