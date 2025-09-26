İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Xankəndidə ev yanıb

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 12:20
    Xankəndidə ev yanıb

    Xankəndi şəhərində evdə başlayan yanğının genişlənməsinin qarşısı alınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi xəbərə görə, yanğın hadisəsi şəhər ərazisində yaşayış olmayan evlərdən birində qeydə alınıb.

    Ərazidəki tikililər yaxın olduğu üçün yanğının ətrafa yayılma riski böyük olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Xankəndi şəhər yanğınsöndürən bölməsinin əməkdaşları cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində yanğın söndürülərək ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

