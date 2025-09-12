Xankəndidə sürət yarışına çıxan sürücülər məsuliyyətə cəlb edilib
Hadisə
- 12 sentyabr, 2025
- 13:24
Xankəndidə gecə sürət yarışına çıxan şəxslər saxlanılıb.
"Report"un əldə etdiyi xəbərə görə, Orxan Hümbətzadə və Tural Baxışlı gecə saatlarında istifadələrində olan "VAZ-21154" markalı iki avtomobillə şəhərin əsas yolunda sürət yarışı həyata keçirməklə avtoxuliqanlıq edib.
Onlar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511-ci (avtoxuliqanlıq) maddəsi ilə inzibati icraat başlanılıb. Hər iki şəxs bir il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilib və hər biri 500 manat cərimə edilib.
Son xəbərlər
14:13
Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
14:12
Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri KiyevdədirDigər ölkələr
14:10
Foto
Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:08
Foto
Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edibXarici siyasət
14:08
İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:06
Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
14:02
Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edibRegion
14:01
Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölübFərdi
13:56