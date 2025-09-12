İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Xankəndidə sürət yarışına çıxan sürücülər məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:24
    Xankəndidə sürət yarışına çıxan sürücülər məsuliyyətə cəlb edilib

    Xankəndidə gecə sürət yarışına çıxan şəxslər saxlanılıb. 

    "Report"un əldə etdiyi xəbərə görə, Orxan Hümbətzadə və Tural Baxışlı gecə saatlarında istifadələrində olan "VAZ-21154" markalı iki avtomobillə şəhərin əsas yolunda sürət yarışı həyata keçirməklə avtoxuliqanlıq edib.

    Onlar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511-ci (avtoxuliqanlıq) maddəsi ilə inzibati icraat başlanılıb. Hər iki şəxs bir il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilib və hər biri 500 manat cərimə edilib.

    Xankəndi avtoxuliqanlıq

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti