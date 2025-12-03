İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xaçmazda mopeddən yıxılan kişi ölüb

    Hadisə
    • 03 dekabr, 2025
    • 10:04
    Xaçmazda mopeddən yıxılan kişi ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Maqsudkənd kəndi ərazisində qeydə alınıb. 1977-ci il təvəllüdlü Həsrət Qüdrət oğlu Aşurov idarə etdiyi "Minsk" markalı mopeddən yıxılıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilmiş H.Aşurov həkimlərin səyinə baxmayaraq ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

