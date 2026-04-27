    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinə 6 il həbs cəzası verilib

    • 27 aprel, 2026
    • 16:01
    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinə 6 il həbs cəzası verilib

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisi olmuş Qəhrəman Şamil oğlu Məmmədovun 6 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub.

    Xatırladaq ki, prokuror Q. Məmmədovun 7 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi.

    Qeyd edək ki, Q.Məmmədov son olaraq Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin ABŞ-dəki hərbi attaşesinin baş köməkçisi olub.

    Q.Məmmədov qızıl külçələri qabaqcadan əlbir olduğu şəxsə təhvil vermək üçün taksi ilə İstanbul şəhərindəki hotellərdən biri istiqamətində hərəkət edərkən Türkiyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Q.Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında, qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə qaçaqmalçılıq) və 12.1-1, 341.1-ci (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.

    Экс-сотрудник военного атташе Азербайджана в США осужден на 6 лет за контрабанду золота

    Son xəbərlər

    16:16
    Foto

    "Həzi Aslanov" metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    16:14

    WUF13 ilə bağlı media nümayəndələri üçün məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    Media
    16:12

    MSK-nın yeni tərkibdə ilk iclası keçirilir

    Daxili siyasət
    16:05

    EBRD ilə Azərbaycandakı makroiqtisadi mühit müzakirə edilib

    Maliyyə
    16:02

    "Škoda" Bakı metrosu üçün qatar tədarükü üzrə tenderə maraq göstərir

    İnfrastruktur
    16:01

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinə 6 il həbs cəzası verilib

    Hadisə
    15:58
    Foto

    Naxçıvanda cüdoçular üçün kəmər imtahanı təşkil olunub

    Fərdi
    15:54

    FHN gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Daxili siyasət
    15:53

    Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti