Экс-сотрудник военного атташе Азербайджана в США осужден на 6 лет за контрабанду золота

Бывший старший помощник военного атташе Азербайджана в США Гахраман Мамедов, задержанный в Стамбуле с 70 кг золота, приговорен к шести годам лишения свободы.

Как сообщает "Report", приговор был оглашен на процессе, проведенном в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева.

Отметим, что Мамедов был старшим помощником военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США.

Он был задержан сотрудники правоохранительных органов Турции, когда направлялся на такси в один из отелей Стамбула, чтобы передать золотые слитки человеку, с которым был в сговоре.

Он привлечен к уголовной ответственности по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджана за пределами страны в составе заранее сговорившейся группы лиц с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий, совершенное гражданином Азербайджана за пределами страны) УК АР.