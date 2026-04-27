Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Происшествия
    • 27 апреля, 2026
    • 16:08
    Экс-сотрудник военного атташе Азербайджана в США осужден на 6 лет за контрабанду золота

    Бывший старший помощник военного атташе Азербайджана в США Гахраман Мамедов, задержанный в Стамбуле с 70 кг золота, приговорен к шести годам лишения свободы.

    Как сообщает "Report", приговор был оглашен на процессе, проведенном в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева.

    Отметим, что Мамедов был старшим помощником военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США.

    Он был задержан сотрудники правоохранительных органов Турции, когда направлялся на такси в один из отелей Стамбула, чтобы передать золотые слитки человеку, с которым был в сговоре.

    Он привлечен к уголовной ответственности по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджана за пределами страны в составе заранее сговорившейся группы лиц с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий, совершенное гражданином Азербайджана за пределами страны) УК АР.

    Контрабанда золота Уголовное наказание Бакинский военный суд Приговор суда
    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinə 6 il həbs cəzası verilib

    Последние новости

    16:19

    В Азербайджане выставят на аукцион имущество 4 закрытых банков

    Финансы
    16:18

    Внутренняя политика
    16:16

    Другие страны
    16:08

    Происшествия
    16:06

    Туризм
    15:55

    Финансы
    15:54
    Фото

    Внешняя политика
    15:48

    Другие страны
    15:43

    Индивидуальные
    Лента новостей