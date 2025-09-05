İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis

    Tovuzda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:17
    Tovuzda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

    Tovuz rayon Qəribli kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub. 

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, yanğının 1982-ci il təvəllüdlü  Mahir Əliyevin həmin ərazidə ocaqla ehtiyatsız davranması nəticəsində baş verdiyi məlum olub. Nəticədə 30 sot ərazidə biçilmiş əkin sahəsi yanıb. 

    M. Əliyev saxlanılaraq barəsində inzibati qanunvericiliyə uyğun məsuliyyət tədbiri görülüb.

    Tovuz yanğın DİN

    Son xəbərlər

    12:40

    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:38

    Finlandiya Fələstində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair bəyannaməyə qoşulub

    Digər ölkələr
    12:34

    Elçin Məsiyev dünya çempionatı matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:34

    Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    12:28

    Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusunun yeni klubu müəyyənləşib

    Futbol
    12:27

    Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    12:18
    Foto

    "İçərişəhər"də yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    12:17

    Tovuzda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:17

    Azərbaycan Rusiya tərəfindən vurulan "Embraer 190" təyyarə qəzasının araşdırılmasına dəstəyə görə ICAO-ya təşəkkür edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti