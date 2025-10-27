İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 10:26
    Tovuzda qadın dərman zəhərlənməsindən ölüb

    Tovuzda qadın dərman zəhərlənməsindən ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, dərman zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən Sevda Məmmədova həkimlərin səyinə baxmayaraq ölüb.

    Araşdırma aparılır.

