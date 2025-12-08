Sumqayıtda 7 aylıq körpə qızdırmadan ölüb
Hadisə
- 08 dekabr, 2025
- 00:47
Sumqayıt şəhərində 7 aylıq körpənin ölümü qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Bulvar küçəsində yerləşən yaşayış evlərinin birində qeydə alınıb.
Məlumata görə, 7 aylıq körpənin bədən temperaturu qəfil yüksəlib.
Qızdırmanın artması nəticəsində vəziyyəti pisləşən uşaq həyatını itirib.
Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
