    Sumqayıtda 7 aylıq körpə qızdırmadan ölüb

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 00:47
    Sumqayıtda 7 aylıq körpə qızdırmadan ölüb

    Sumqayıt şəhərində 7 aylıq körpənin ölümü qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Bulvar küçəsində yerləşən yaşayış evlərinin birində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, 7 aylıq körpənin bədən temperaturu qəfil yüksəlib.

    Qızdırmanın artması nəticəsində vəziyyəti pisləşən uşaq həyatını itirib.

    Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

