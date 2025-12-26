İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    "Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilib

    Hadisə
    • 26 dekabr, 2025
    • 12:04
    Şərurlu İsfəndiyara bəraət verilib

    "Şərur MTK"nın sahibi İsfəndiyar Axundovun ("Şərurlu İsfəndiyar") barəsində verilmiş xüsusi ittiham qaydasında şikayət üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Binəqdədi Rayon Məhkəməsində hakim Vüsal Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ona bəraət verilib

    Qeyd edək ki, İsfəndiyar Axundovun "Proqress 2016 MTK"nın həbsdə olan rəhbəri Emil Səməndərovu dələduz adlandırdığı iddia olunurdu.

    Buna görə də Emil Səməndərov İsfəndiyar Axundov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci (böhtan) və 148-ci (təhqir) maddələri üzrə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edərək onun qeyd olunan maddələrlə cəzalandırılmasını istəyirdi.

    Məhkəmə onun əməlində cinayət tərkibi olmadığı qənaətinə gələrək bəraət verib.

    Şərurlu İsfəndiyar Məhkəmə bəraət

