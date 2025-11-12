Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub
Hadisə
- 12 noyabr, 2025
- 19:17
Şəmkir rayonunun Dəllər Cəyir kəndi ərazisində yerləşən yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı yanacaqdoldurma məntəqəsinin ərazisində üç ədəd yanacaqla dolu yeraltı çəndən birində yanğın baş verdiyi və yanğının yayılma riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. 55 ton olan yanacaq çənində baş vermiş yanğın genişlənərək digər çənlərə keçməsinə, o cümlədən məntəqənin ərazisinə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb.
Bildirilib ki, yanğın nəticəsində yanacaq çəninə daxil olan rezin borudan sızan yanacaq yanıb. Yanacaqdoldurma məntəqəsi və yanacaqla dolu çənlər yanğından mühafizə olunub.
Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub
Son xəbərlər
19:36
Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda futbolçularıma güvənirəm"Futbol
19:34
Ukraynanın energetika naziri istefa veribDigər ölkələr
19:33
Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiya yığmasını yaxşı təhlil etmişik"Futbol
19:29
Qazaxıstan və Rusiya bir sıra hökumətlərarası sazişlər imzalayıblarRegion
19:28
Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start veribİdman
19:24
Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsindəki yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBHadisə
19:17
Video
Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olubHadisə
19:13
Foto
Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibMaliyyə
19:12