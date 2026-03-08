Şəmkirdə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Şəmkirdə bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Dəllər Cəyir kəndində qeydə alınıb.

    Avtomobilin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb.

    Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb. Onların kimliyi dəqiqləşdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

