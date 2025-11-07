Şəmkir sakini meyvə yeyərkən boğularaq ölüb
Hadisə
- 07 noyabr, 2025
- 19:34
Şəmkir rayon sakini meyvə yeyərkən boğularaq ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1997-ci il təvəllüdlü Ə.Cəfərov boğazında meyvə qalması nəticəsində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
