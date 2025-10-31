İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:25
    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb

    Salyan rayonunda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, rayonun Boranıkənd kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Əliyev İlqar İlham oğlu yük maşınında ot bağlaması qaldırarkən ehtiyatsızlıqdan elektrik cərəyanına toxunub.

    Nəticədə cərəyanın təsirindən yerə çırpılaraq müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan İ.Əliyev Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, həkimlərin səyinə baxmayaraq, o, iki gündən sonra xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Salyan Hadisə Elektrik cərəyanı

