Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 31 oktyabr, 2025
- 12:25
Salyan rayonunda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, rayonun Boranıkənd kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Əliyev İlqar İlham oğlu yük maşınında ot bağlaması qaldırarkən ehtiyatsızlıqdan elektrik cərəyanına toxunub.
Nəticədə cərəyanın təsirindən yerə çırpılaraq müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan İ.Əliyev Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, həkimlərin səyinə baxmayaraq, o, iki gündən sonra xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:28
Video
Gündəmdə qırmızıdır!Biznes
12:27
Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatıbXarici siyasət
12:25
Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölübHadisə
12:24
"SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıbEnergetika
12:21
Şəhid qardaşı: Son döyüşdə iştirakından sonra onun barəsində heç bir məlumat yox idiDaxili siyasət
12:20
Foto
Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilibXarici siyasət
12:17
Foto
Video
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:17
Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıbRegion
12:16