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    Sabirabadda yol qəzasında bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 08:40
    Sabirabadda yol qəzasında bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb

    Sabirabad rayonunda baş verən yol qəzasında bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün səhər saatlarında rayonun Qəfərli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, hərəkətdə olan "Nissan" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb.

    Qəza nəticəsində 1988-ci il təvəllüdlü Fərzəliyev Yusif Rasim oğlu, onun həyat yoldaşı 1999-cu il təvəllüdlü Fərzəliyeva Mahirə Mahir qızı və övladları, 2019-cu il təvəllüdlü F.M müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Xəsarət alanlar Sabirabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol qəzası Sabirabad

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