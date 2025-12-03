Qusarda "KamAZ" 87 yaşlı kişini vuraraq öldürüb
Hadisə
- 03 dekabr, 2025
- 10:28
Qusar rayonunda "KamAZ" 87 yaşlı kişini vuraraq öldürüb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Qusar rayonunun Urva kəndində baş verib.
Gəray Tariquliyev idarə etdiyi "KamAZ" markalı yük avtomobili ilə həmkəndlisi, 87 yaşlı Məhərrəm Şeydayevin yaşadığı evin həyətinə qum boşaldarkən M.Şeydayevi vurub. O, hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
11:16
Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakima təyinat veribKomanda
11:15
Kəmaləddin Heydərov "Beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfəyə görə" medalı ilə təltif edilibXarici siyasət
11:15
Cəmşid Əmirov: "Azərbaycanda güzəştli mənzil seçimi prosesində xüsusi monitorinq sistemi tətbiq olunub"Biznes
11:15
ADA rəsmisi: Elm azadlıq, innovasiya isə tənqidə açıq olmağı tələb edirElm və təhsil
11:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyibMaliyyə
11:11
Yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatı 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilə bilərİdman
11:11
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son beş ayda 48 % azalıbİKT
11:10
Fərhad Məmmədov: Elmi mərkəzlərə tələbat və maraq artıbElm və təhsil
11:04