İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qusarda "KamAZ" 87 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 03 dekabr, 2025
    • 10:28
    Qusarda KamAZ 87 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Qusar rayonunda "KamAZ" 87 yaşlı kişini vuraraq öldürüb.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Qusar rayonunun Urva kəndində baş verib.

    Gəray Tariquliyev idarə etdiyi "KamAZ" markalı yük avtomobili ilə həmkəndlisi, 87 yaşlı Məhərrəm Şeydayevin yaşadığı evin həyətinə qum boşaldarkən M.Şeydayevi vurub. O, hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qusar Qəza araşdırma

    Son xəbərlər

    11:16

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakima təyinat verib

    Komanda
    11:15

    Kəmaləddin Heydərov "Beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfəyə görə" medalı ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    11:15

    Cəmşid Əmirov: "Azərbaycanda güzəştli mənzil seçimi prosesində xüsusi monitorinq sistemi tətbiq olunub"

    Biznes
    11:15

    ADA rəsmisi: Elm azadlıq, innovasiya isə tənqidə açıq olmağı tələb edir

    Elm və təhsil
    11:13

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    11:11

    Yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatı 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilə bilər

    İdman
    11:11

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son beş ayda 48 % azalıb

    İKT
    11:10

    Fərhad Məmmədov: Elmi mərkəzlərə tələbat və maraq artıb

    Elm və təhsil
    11:04

    Bu il Bakıda ticarət dövriyyəsi 5 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti