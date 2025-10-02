İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:50
    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinəzəhərlənmə şübhəsilə üç nəfər (kişi) hospitalizasiya olunub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 1959-cu il (2 nəfər) və 1997-ci il təvəllüdlü şəxslərə dispepsiya diaqnozu təyin olunub və zəruri tibbi yardım göstərilib.

    Vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən hər üç şəxs ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

    Quba rayonunda bir ailənin üç üzvü göbələkdən zəhərlənib.

    "Report"un Şimal bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Seyidlər kəndində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, kənd sakinləri Seyid, Ümman və İlqamə Seyidovlar göbələk yedikdən sonra halları pisləşdiyi üçün tibbi yardım üçün müraciət ediblər.

    Onlar ilkin müayinədən sonra zəhərlənmə şübhəsi ilə Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Quba Zəhərlənmə Diaqnoz

