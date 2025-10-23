İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    "QHT işi" üzrə təqsirləndirilən Asiman Qocayevin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 17:27
    QHT işi üzrə təqsirləndirilən Asiman Qocayevin məhkəməsi başlayıb

    "QHT işi" üzrə ittiham olunan "Azərbaycan Gənclər Parlamenti" İctimai Birliyinin layihə rəhbəri Asiman Qocayevin məhkəməsi başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

    Daha sonra cinayət işinin məhkəmə baxışa verilməsi barədə qərar qəbul olunub.

    Məhkəmənin növbəti iclası noyabrın 6-na təyin olunub.

    Qeyd edək ki, Asiman Qocayev Cinayət Məcəlləsinin 192.2.2-ci (Külli miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıq), 213.1-ci (Vergidən yayınma), 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə ittiham olunur.

    "QHT işi" Məhkəmə Cinayət işi

    Son xəbərlər

    17:46

    Bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycana 40 milyona yaxın siqaret qanunsuz gətirilib

    Hadisə
    17:45

    Salyanda avtomobil yanıb

    Hadisə
    17:44

    ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub

    Maliyyə
    17:42

    "Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "U-19-dan daha artığını tələb etmək doğru olmaz"

    Futbol
    17:41
    Foto

    Sahil Babayev Azərbaycan şirkətlərini Serbiya və Balkan regionunda əməkdaşlığı genişləndirməyə dəvət edib

    Biznes
    17:39

    Builki sertifikasiyada 6 600-dən çox müəllim yüksək bal toplayıb, maaşlarında 35 % artım olacaq

    Elm və təhsil
    17:36
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:35

    Tramp Qəzzaya səfər edəcək

    Digər
    17:34

    UKrayna "Patriot" tədarükü üçün növbə qaydasını dəyişdirməyi təklif edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti