"QHT işi" üzrə təqsirləndirilən Asiman Qocayevin məhkəməsi başlayıb
Hadisə
- 23 oktyabr, 2025
- 17:27
"QHT işi" üzrə ittiham olunan "Azərbaycan Gənclər Parlamenti" İctimai Birliyinin layihə rəhbəri Asiman Qocayevin məhkəməsi başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.
Daha sonra cinayət işinin məhkəmə baxışa verilməsi barədə qərar qəbul olunub.
Məhkəmənin növbəti iclası noyabrın 6-na təyin olunub.
Qeyd edək ki, Asiman Qocayev Cinayət Məcəlləsinin 192.2.2-ci (Külli miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıq), 213.1-ci (Vergidən yayınma), 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə ittiham olunur.
Son xəbərlər
17:46
Bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycana 40 milyona yaxın siqaret qanunsuz gətirilibHadisə
17:45
Salyanda avtomobil yanıbHadisə
17:44
ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyubMaliyyə
17:42
"Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "U-19-dan daha artığını tələb etmək doğru olmaz"Futbol
17:41
Foto
Sahil Babayev Azərbaycan şirkətlərini Serbiya və Balkan regionunda əməkdaşlığı genişləndirməyə dəvət edibBiznes
17:39
Builki sertifikasiyada 6 600-dən çox müəllim yüksək bal toplayıb, maaşlarında 35 % artım olacaqElm və təhsil
17:36
Foto
14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşibFərdi
17:35
Tramp Qəzzaya səfər edəcəkDigər
17:34