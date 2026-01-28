Qəbələdə kişi karxanada qum üyüdən cihaza dəyərək ölüb
Hadisə
- 28 yanvar, 2026
- 10:59
Qəbələdə kişi bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Aydınqışlaq kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Səxavət İkram oğlu Abdullayev işlədiyi Qəbələ şəhərinin ərazisindəki qum-çınqıl karxanasında ehtiyatsızlıqdan qumüyüdən cihaza dəyərək xəsarət alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilmiş S.Abdullayev orada ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
