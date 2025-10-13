Qəbələdə avtomobil qadını vuraraq öldürüb
Hadisə
- 13 oktyabr, 2025
- 09:04
Qəbələdə avtomobilin vurduğu piyada ölüb.
"Report"un xəbərinə görə, Bakı şəhər sakini Zeynalov Rəşan İlkin oğlu idarə etdiyi "Hundai Veracruz" markalı avtomobillə piyada Bəkirova Yaqut Orucalı qızını vurub.
Qadın aldığı xəsarətlərlə Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına köçürülüb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Yaqut Bəkirova orada ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
