    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 6 avtomat, 25 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 17:54
    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 6 avtomat, 25 tüfəng aşkarlanıb

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 6 avtomat aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 23-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 6 avtomat silahı, 1 tapança, 25 tüfəng, 5 patron darağı və 427 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    silah avtomat DİN

