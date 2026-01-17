Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilib
Hadisə
- 17 yanvar, 2026
- 17:40
Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 16-da qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 25 fakt müəyyən edilib.
Bakı və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 9 avtomat silahı, 20 tüfəng, 6 patron darağı və 475 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb.
