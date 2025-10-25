İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    • 25 oktyabr, 2025
    • 10:33
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 24-də ölkə ərazisində qeydə alınan 47, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

