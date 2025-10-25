Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb
- 25 oktyabr, 2025
- 10:33
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 24-də ölkə ərazisində qeydə alınan 47, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
