Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 34 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 29 noyabr, 2025
- 17:55
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 34 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Həmçinin noyabrın 28-də narkotiklərlə əlaqəli 10, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı iki fakt müəyyən edilib.
