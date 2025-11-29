İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hadisə
    • 29 noyabr, 2025
    • 17:55
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 34 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Həmçinin noyabrın 28-də narkotiklərlə əlaqəli 10, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı iki fakt müəyyən edilib.

    Son xəbərlər

    18:24

    İraqda neft emalı zavodu yaxınlığında atışma olub, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    18:03
    Foto

    Bakıda "İKT Karyera Sərgisi" keçirilib

    İKT
    18:03

    Radikal və destruktiv fəaliyyətin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:57

    Tramp: Tariflər ABŞ-ni zəngin, güclü və təhlükəsiz edib

    Digər ölkələr
    17:55

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda texniki səhvlər edirdik"

    Futbol
    17:55

    Hadisə
    17:41

    TKTA-nın İdarə Heyətinin sədri vətəndaşları qəbul edib

    Elm və təhsil
    17:38
    Foto

    Direktor müavini: Azərbaycan filmlərinin MDB məkanında nümayiş etdirilməsi, yaxud əksi əlverişli ola bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    17:37

    Ən azı ötən 22 ildə Ramiz Mehdiyev və AXCP vahid tandem kimi çalışıb - RƏY

    Daxili siyasət
