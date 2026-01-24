Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 65 nəfər saxlanılıb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 12:58
    Ötən gün axtarışda olan ümumilikdə 94 şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 65 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

