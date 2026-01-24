Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 65 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 24 yanvar, 2026
- 12:58
Ötən gün axtarışda olan ümumilikdə 94 şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 65 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
