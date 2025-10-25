Ötən gün axtarışda olduğuna görə 136 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 25 oktyabr, 2025
- 15:40
Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 136 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 111 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
