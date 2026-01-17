Ötən gün axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 17 yanvar, 2026
- 11:52
Ötən gün axtarışda olan 126 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 16-da borclu qismində axtarışda olan 100 nəfər də saxlanılıb.
