    Ötən gün axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 17 yanvar, 2026
    • 11:52
    Ötən gün axtarışda olan 126 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 16-da borclu qismində axtarışda olan 100 nəfər də saxlanılıb.

    Daxili İşlər Nazirliyi axtarış
    МВД: В Азербайджане минувшим днем задержаны 126 разыскиваемых лиц

