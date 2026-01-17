Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МВД: В Азербайджане минувшим днем задержаны 126 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    • 17 января, 2026
    • 12:15
    МВД: В Азербайджане минувшим днем задержаны 126 разыскиваемых лиц

    В Азербайджане минувшим днем задержаны и переданы соответствующим органам 126 разыскиваемых лиц.

    Об этом Report сообщили в пресс-служба Министерства внутренних дел.

    Согласно информации, 16 января также задержаны 100 человек, находившихся в розыске в качестве должников.

    МВД должники розыск
    Ötən gün axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    12:18

    Токаев назначил нового начальника Генштаба ВС Казахстана

    Другие страны
    12:15

    МВД: В Азербайджане минувшим днем задержаны 126 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:02

    Пакистан осудил политику Индии в отношении мечетей в Джамму и Кашмире

    Другие страны
    11:44

    Умер президент итальянского ФК "Фиорентина"

    Футбол
    11:27

    Определены даты проведения XIII Глобального Бакинского форума

    Внешняя политика
    11:18

    "Туран Товуз" проведет сегодня в Турции свой первый контрольный матч

    Футбол
    11:02

    МВД: В Азербайджане минувшим днем раскрыто 59 преступлений

    Происшествия
    10:52

    Цена азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    10:37

    Fitch: Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией улучшит экономические перспективы Армении

    В регионе
    Лента новостей