МВД: В Азербайджане минувшим днем задержаны 126 разыскиваемых лиц

В Азербайджане минувшим днем задержаны и переданы соответствующим органам 126 разыскиваемых лиц.

Об этом Report сообщили в пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно информации, 16 января также задержаны 100 человек, находившихся в розыске в качестве должников.