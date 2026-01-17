МВД: В Азербайджане минувшим днем задержаны 126 разыскиваемых лиц
Происшествия
- 17 января, 2026
- 12:15
В Азербайджане минувшим днем задержаны и переданы соответствующим органам 126 разыскиваемых лиц.
Об этом Report сообщили в пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно информации, 16 января также задержаны 100 человек, находившихся в розыске в качестве должников.
