İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 10:39
    Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 21-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 6 avtomat silahı, 1 pulemyot, 2 tapança, 22 qumbara, 34 tüfəng, 20 patron darağı və 1146 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    silah-sursat DİN avtomat
    В Азербайджане за сутки изъято 6 автоматов и 1 пулемет

    Son xəbərlər

    11:01

    Azərbaycanda qatlanan cib bıçaqlarının satışının qadağan edilməsi təklif olunur

    Digər
    11:00

    Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən bir ailənin dörd üzvü müalicədən sonra evə buraxılıblar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:57

    NTD klubu heyətinə yeni basketbolçu qatıb

    Komanda
    10:56

    Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıb

    Region
    10:51

    Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşib

    Region
    10:44

    Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    10:43

    Bu il keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanlarının qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:39

    Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb

    Hadisə
    10:38

    Donald Trampın yeni idxal rüsumlarından imtina etməsi qızılı ucuzlaşdırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti