Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 10:39
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 21-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 6 avtomat silahı, 1 pulemyot, 2 tapança, 22 qumbara, 34 tüfəng, 20 patron darağı və 1146 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
