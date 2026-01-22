В Азербайджане за сутки изъято 6 автоматов и 1 пулемет
Происшествия
- 22 января, 2026
- 10:53
Вчера в различных регионах Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
21 января в столице и других регионах страны сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 6 автоматов, 1 пулемет, 2 пистолета, 22 гранаты, 34 ружья, 20 магазинов и 1 146 патронов различного калибра.
