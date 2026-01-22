В Азербайджане за сутки изъято 6 автоматов и 1 пулемет

В Азербайджане число обращений в налоговые органы сократилось почти на 8% Бизнес

Уиткофф после переговоров в Москве отправится в Абу-Даби Другие страны

В Нижнекамске ученик лицея напал с ножом на сотрудницу В регионе

В Милли Меджлисе призвали запретить продажу складных ножей в Азербайджане Милли Меджлис

Опубликован график выпускных и вступительных экзаменов на 2026 год Наука и образование

Армения возьмет у Азиатского банка кредит в $150 млн на бюджетные нужды В регионе

В Азербайджане в 2026 году произошло 5 ДТП с наездом на пешеходов Происшествия

Медь подорожала после решения Трампа об отказе от пошлин на товары из Европы Финансы