Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане за сутки изъято 6 автоматов и 1 пулемет

    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 10:53
    В Азербайджане за сутки изъято 6 автоматов и 1 пулемет

    Вчера в различных регионах Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    21 января в столице и других регионах страны сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 6 автоматов, 1 пулемет, 2 пистолета, 22 гранаты, 34 ружья, 20 магазинов и 1 146 патронов различного калибра.

    МВД оружие боеприпасы
    Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb

    Последние новости

    11:38

    В Азербайджане число обращений в налоговые органы сократилось почти на 8%

    Бизнес
    11:33

    Уиткофф после переговоров в Москве отправится в Абу-Даби

    Другие страны
    11:21

    В Нижнекамске ученик лицея напал с ножом на сотрудницу

    В регионе
    11:12

    В Милли Меджлисе призвали запретить продажу складных ножей в Азербайджане

    Милли Меджлис
    11:10

    Опубликован график выпускных и вступительных экзаменов на 2026 год

    Наука и образование
    11:08

    Армения возьмет у Азиатского банка кредит в $150 млн на бюджетные нужды

    В регионе
    10:58

    В Азербайджане в 2026 году произошло 5 ДТП с наездом на пешеходов

    Происшествия
    10:57

    Медь подорожала после решения Трампа об отказе от пошлин на товары из Европы

    Финансы
    10:53

    В Азербайджане за сутки изъято 6 автоматов и 1 пулемет

    Происшествия
    Лента новостей