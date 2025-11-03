İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Oğurladığı pulla xarici ölkələrə istirahətə gedən şəxs həbs edilib

    Hadisə
    • 03 noyabr, 2025
    • 09:28
    Oğurladığı pulla xarici ölkələrə istirahətə gedən şəxs həbs edilib

    Qax rayonunda yerləşən iki evdən oğurluq edilib.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib.

    Qeyd edilib ki, axşam saatlarında evlərə daxil olan naməlum şəxs 100 min manata yaxın pul və 25 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını talayaraq ələ keçirib.

    Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də oğurluğa görə dəfələrlə məhkum edilmiş 32 yaşlı Elçin Rəşidov saxlanılıb.

    O, oğurladığı maddi vəsaitlə xarici ölkələrə istirahətə getdiyini, qızıl-zinət əşyalarını isə lombarda girov qoyaraq əvəzində pul götürdüyünü bildirib.

    Araşdırmalarla E.Rəşidovun paytaxtın Binəqədi rayonunda da oğurluq etdiyi müəyyən edilib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    oğurluq DİN səfər

