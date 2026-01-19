Ötən il Naxçıvanda törədilən cinayətlərin hamısı açılıb
- 19 yanvar, 2026
- 15:03
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) prokurorluğu orqanları üzrə 2025-ci ildə cinayətlərin açılma faizi 100 % təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan MR Prokurorluğunda 2025-ci ilin yekunlarına dair əməliyyat müşavirəsi zamanı muxtar respublikanın prokuroru Sənan Paşayev bildirib.
Məlumata görə, 2025-ci il ərzində Naxçıvan MR prokurorluq orqanlarında 31 cinayət işinin ibtidai istintaqı aparılıb və həmin cinayət işlərindən 17-sinin istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti məhkəmələrə göndərilib.
Bundan başqa qeyd olunub ki, 2025-ci ildə Naxçıvan MR prokurorluğu orqanlarına daxil olan 647 müraciətə müvafiq qaydada baxılıb, eləcə də Naxçıvan MR Prokurorluğunda 296, tabe rayon (şəhər) prokurorluqlarında isə 357 olmaqla, ümumilikdə 653 vətəndaş qəbul edilərək dinlənilib, müraciətlərinə müvafiq olaraq izahların verilməsi və onların həlli istiqamətində müvafiq tədbirlərin icrası həyata keçirilib. Bundan əlavə hesabat dövründə Naxçıvan MR prokurorluğu orqanları əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyin təbliği ilə bağlı çoxsaylı tədbirlər keçirilib, o cümlədən 36 dəfə mətbuatda, 42 dəfə televiziyada çıxışlar edilib.
Geniş kollegiya iclasında görülən işlərin vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrin icrasına toxunulmaqla əldə olunan uğurlar, habelə xidməti fəaliyyət zamanı yol verilmiş nöqsanlar ətraflı müzakirə edilib.
Kollegiya iclasına yekun vuran Baş Prokuror Kamran Əliyev xidməti fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, hesabat dövründə yol verilmiş nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı zəruri tapşırıqlar verərək sonda Muxtar Respublikanın Prokurorluq orqanlarının hər bir əməkdaşının gələcək fəaliyyətləri zamanı qanunla üzərlərinə qoyulmuş vəzifələrin icrası istiqamətində öz bilik və bacarıqlarını bütünlüklə səfərbər edəcəklərinə, dövlətin və xalqın mənafeyi uğurunda xidməti öhdəliklərini layiqincə yerinə yetirəcəklərinə əminliyini ifadə edərək, onlara uğur arzu edib.