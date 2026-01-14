Naxçıvanda iki türkiyəli tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 14 yanvar, 2026
- 22:14
Naxçıvanda iki tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nizami küçəsi 61 ünvanında qeydə alınıb.
Məlumata görə, Ahmet və Büşra adlı tələbələr Türkiyə vətəndaşlarıdır.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
22:34
SEPAH İsrail kəşfiyyatı ilə əlaqəli 31 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıbRegion
22:33
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız NTD ilə matçda möhtəşəm çıxış etdilər"Komanda
22:23
Danimarka Qrenlandiyaya qabaqcıl hərbi bölmələr göndərirDigər ölkələr
22:14
Naxçıvanda iki türkiyəli tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
22:06
Zelenski: Ukrayna enerji sektorunda fövqəladə vəziyyət elan edibDigər ölkələr
21:40
Uitkoff Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin icrasına başlanıldığını bəyan edibDigər ölkələr
21:30
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün 1/4 finalçılar müəyyənləşibKomanda
21:27
KİV: Britaniya ABŞ-nin ardınca Qətər aviabazasından qoşunlarını təxliyə edirDigər ölkələr
21:18
Foto