    Naxçıvanda iki türkiyəli tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 14 yanvar, 2026
    • 22:14
    Naxçıvanda iki türkiyəli tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Naxçıvanda iki tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nizami küçəsi 61 ünvanında qeydə alınıb.

    Məlumata görə, Ahmet və Büşra adlı tələbələr Türkiyə vətəndaşlarıdır.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Naxçıvan dəm qazı Zəhərlənmə tələbələr

