İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Sosial mənzillərin qanunsuz satışını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 12 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:02
    Sosial mənzillərin qanunsuz satışını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 12 nəfər saxlanılıb

    MİDA mənzillərinin qanunsuz satışını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 12 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakıda MİDA yaşayış mənzillərinin sosial şəbəkələrdə qanunsuz satışını və kirayəyə verilməsini təşkil edən şəxslər müəyyən olunublar.

    Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan 12 şəxs dövlət tərəfindən güzəştli şərtlərlə ayrılmış mənzillərin sosial şəbəkələr və onlayn platformalar vasitəsilə qanunsuz satışı, eləcə də kirayə reklamını aparıblar.

    Qeyd olunub ki, fakt üzrə həmin şəxslər barəsində məsuliyyət tədbirləri görülür.

    MİDA dələduzluq
    В Баку задержаны 12 человек по подозрению в организации незаконной продажи социального жилья

    Son xəbərlər

    15:50
    Foto

    Göyçayda milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlara həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    15:49

    Azərbaycanın turizm sektoru Yeni il üçün nə vəd edir? – ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:48
    Rəy

    Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRH

    Analitika
    15:45

    Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib

    Hərbi
    15:40

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    İKT
    15:35
    Foto

    Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilər

    Biznes
    15:29

    Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub

    Digər ölkələr
    15:29

    Baş Prokurorluq: Şəxsiyyət məlumatlarınızı tanımadığnız şəxslərə verməyin

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti