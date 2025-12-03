Sosial mənzillərin qanunsuz satışını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 12 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 03 dekabr, 2025
- 15:02
MİDA mənzillərinin qanunsuz satışını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 12 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Bakıda MİDA yaşayış mənzillərinin sosial şəbəkələrdə qanunsuz satışını və kirayəyə verilməsini təşkil edən şəxslər müəyyən olunublar.
Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan 12 şəxs dövlət tərəfindən güzəştli şərtlərlə ayrılmış mənzillərin sosial şəbəkələr və onlayn platformalar vasitəsilə qanunsuz satışı, eləcə də kirayə reklamını aparıblar.
Qeyd olunub ki, fakt üzrə həmin şəxslər barəsində məsuliyyət tədbirləri görülür.
Son xəbərlər
15:50
Foto
Göyçayda milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlara həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİBDin
15:49
Azərbaycanın turizm sektoru Yeni il üçün nə vəd edir? – ARAŞDIRMATurizm
15:48
Rəy
Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRHAnalitika
15:45
Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənibHərbi
15:40
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıbİKT
15:35
Foto
Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyibXarici siyasət
15:29
Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilərBiznes
15:29
Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olubDigər ölkələr
15:29