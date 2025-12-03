В Баку задержаны 12 человек по подозрению в организации незаконной продажи социального жилья

В Баку правоохранительные органы задержали 12 человек, подозреваемых в организации незаконной продажи и сдачи в аренду квартир, построенных Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана (MİDA).

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось выявить группу лиц, которые организовали нелегальную схему реализации социального жилья через социальные сети и онлайн-платформы.

По факту в отношении задержанных лиц принимаются меры.