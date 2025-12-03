Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В Баку задержаны 12 человек по подозрению в организации незаконной продажи социального жилья

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 15:16
    В Баку задержаны 12 человек по подозрению в организации незаконной продажи социального жилья

    В Баку правоохранительные органы задержали 12 человек, подозреваемых в организации незаконной продажи и сдачи в аренду квартир, построенных Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана (MİDA).

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось выявить группу лиц, которые организовали нелегальную схему реализации социального жилья через социальные сети и онлайн-платформы.

    По факту в отношении задержанных лиц принимаются меры.

    МИД MİDA социальное жилье незаконная деятельность
    Sosial mənzillərin qanunsuz satışını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 12 nəfər saxlanılıb
    Elvis

    Лента новостей