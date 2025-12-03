В Баку задержаны 12 человек по подозрению в организации незаконной продажи социального жилья
Происшествия
- 03 декабря, 2025
- 15:16
В Баку правоохранительные органы задержали 12 человек, подозреваемых в организации незаконной продажи и сдачи в аренду квартир, построенных Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана (MİDA).
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось выявить группу лиц, которые организовали нелегальную схему реализации социального жилья через социальные сети и онлайн-платформы.
По факту в отношении задержанных лиц принимаются меры.
Последние новости
15:50
В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в ноябре сократилось на 65%ИКТ
15:49
Шахин Меликов: Развитие регионального туризма требует улучшения качества обслуживанияТуризм
15:37
В Азербайджане разрабатывают карту пожарных рисковНаука и образование
15:37
В новой конституции Армении могут изменить правила проведения парламентских выборовВ регионе
15:36
В Азербайджане растет численность пожилого населенияЗдоровье
15:34
Названо число вакцинированных от гриппа в АзербайджанеЗдоровье
15:31
Фото
Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в правовой сфереВнешняя политика
15:31
Макрон прибыл с визитом в КитайДругие страны
15:29
Фото