İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Mənimsəmədə təqsirləndirilən Müdafiə Nazirliyinin sabiq idarə rəisinin cəzası azaldılıb

    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 17:35
    Mənimsəmədə təqsirləndirilən Müdafiə Nazirliyinin sabiq idarə rəisinin cəzası azaldılıb

    Mənimsəmədə təqsirləndirilən Müdafiə Nazirliyinin Satınalma və Təchizat İdarəsinin sabiq idarə rəisi Məlikməmməd Qurbanovun cəzası azaldılıb.

    "Report" un məlumatına görə, bu barədə Ali Məhkəmədə hakim Şahin Yusifovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar verilib.

    Qərara əsasən, onun cəzası 6 il 6 aydan 6 ilə endirilib.

    Qeyd edək ki, Məlikməmməd Qurbanov 2015-2019-cu illərdə Müdafiə Nazirliyinin Satınalmalar və Təchizat İdarəsinin rəisi olub. 2019-cu ildə ehtiyata buraxılıb.

    2021-ci ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb.

    Ona Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

    Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Məlikməmməd Qurbanov 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.

    Daha sonra apellyasiya protestinə əsasən, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Məlikməmməd Qurbanovun cəzasını 2 il 6 ay çoxaldıb.

    Apellyasiya məhkəməsi Məlikməmməd Qurbanovun üzərində qəti olaraq 6 il 6 ay cəza saxlamışdı.

    mənimsəmə Müdafiə Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

    Son xəbərlər

    18:21
    Foto

    İlham Əliyev Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    18:13

    "OPEC+" Nazirlərinin Monitorinq Komitəsinin növbəti iclası keçiriləcək

    Energetika
    18:06
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Ağdərə şəhərinin Baş planı ilə tanış olub

    Daxili siyasət
    18:04

    "Karvan-Yevlax" "Səbail"in futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    17:57

    Ayxan Abbasov: "Renat Dadaşovla görüşdə onun performansı ilə maraqlandıq"

    Futbol
    17:52

    Su təchizatı ilə bağlı Dövlət Proqramı su təminatı və ekoloji təhlükəsizliyi yeni mərhələyə yüksəldəcək - RƏY

    Daxili siyasət
    17:47

    "Kəpəz" gürcüstanlı futbolçu transfer edib

    Futbol
    17:40

    "Tottenhem"in futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    17:35

    Mənimsəmədə təqsirləndirilən Müdafiə Nazirliyinin sabiq idarə rəisinin cəzası azaldılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti