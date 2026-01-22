İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Masazırda evdə yanğın olub, 46 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:26
    Masazırda evdə yanğın olub, 46 yaşlı qadın ölüb

    Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsindəki evdə baş verən yanğın nəticəsində 46 yaşlı qadın ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə qəsəbənin Abşeron küçəsində qeydə alınıb.

    Həmin küçədəki fərdi yaşayış evlərindən birində baş verən yanğın zamanı ev sahibi, 46 yaşlı Nigar Eminbəyli yanaraq həyatını itirib.

    Faktla bağlı Abşeron rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Abşeron Masazır yanğın hadisə

    Son xəbərlər

    17:56

    2026-ci il "Oskar" mükafatının əsas namizədlərinin siyahısı açıqlanıb - YENİLƏNİR

    İncəsənət
    17:52

    Azərbaycanda akvakultura təsərrüfatlarına aid torpağın kateqoriyasını dəyişdirmək tələb olunmayacaq

    ASK
    17:52
    Foto

    AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    17:49

    "Milan" "Real"da çıxış edən sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    17:46

    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    Digər ölkələr
    17:42

    Almaniya Rusiya səfirliyinin əməkdaşını ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    17:40
    Foto

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hadisə
    17:37

    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb

    Biznes
    17:33

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti