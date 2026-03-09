İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Kürdəmirdə 4 otaqlı ev yanıb

    Hadisə
    • 09 mart, 2026
    • 15:54
    Kürdəmirdə 4 otaqlı ev yanıb

    Kürdəmirdə fərdi yaşayış evi yanıb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Mollakənd kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, ümumi sahəsi 150 kv metr olan 4 otaq və mətbəxdən ibarət olan ev anidən alışıb.

    Hadisə yerinə FHN-nin Kürdəmir rayon Yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.

    Yanğının qaz sızmasından baş verdiyi ehtimal olunur.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Kürdəmirdə 4 otaqlı ev yanıb
    Kürdəmirdə 4 otaqlı ev yanıb
    Kürdəmirdə 4 otaqlı ev yanıb
    Kürdəmirdə 4 otaqlı ev yanıb

    FHN Kürdəmir yanğın

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycan və Portuqaliya XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:51

    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    16:24

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    16:22

    İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmür

    Energetika
    16:20

    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    16:19

    SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti