Kürdəmirdə 4 otaqlı ev yanıb
Hadisə
- 09 mart, 2026
- 15:54
Kürdəmirdə fərdi yaşayış evi yanıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Mollakənd kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, ümumi sahəsi 150 kv metr olan 4 otaq və mətbəxdən ibarət olan ev anidən alışıb.
Hadisə yerinə FHN-nin Kürdəmir rayon Yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.
Yanğının qaz sızmasından baş verdiyi ehtimal olunur.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
16:57
Azərbaycan və Portuqaliya XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblərXarici siyasət
16:51
İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
16:48
Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışırDigər ölkələr
16:45
Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblərXarici siyasət
16:26
Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddirHərbi
16:24
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıbKomanda
16:22
İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmürEnergetika
16:20
Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edibRegion
16:19