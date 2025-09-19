Kəlbəcərə dolu düşüb
Hadisə
- 19 sentyabr, 2025
- 20:45
Kəlbəcər rayonuna dolu yağıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayon ərazisində leysan xarakterli yağış yağıb, həmçinin dolu düşüb.
Bir müddət davam edən dolu ərazidə təsərrüfatla məşğul olanlar üçün çətinlik yaradıb, bir sıra fəsadlara səbəb olub.
Hazırda yağıntılı hava şəraiti davam edir.
Son xəbərlər
21:58
Trampın "Nyu-York Times"a qarşı 15 milyard dollarlıq iddiası təmin olunmayıbDigər ölkələr
21:38
AK rəhbəri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbulunun sürətləndirilməsinə çağırıbDigər ölkələr
21:19
İran XİN: "Avropa üçlüyü" nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli səylərini alt-üst edirRegion
20:58
Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədirDigər ölkələr
20:48
Azərbaycan və Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edibİdman
20:45
Kəlbəcərə dolu düşübHadisə
20:36
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gəlibXarici siyasət
20:28
Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıbHadisə
20:23