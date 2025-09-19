İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Kəlbəcərə dolu düşüb

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 20:45
    Kəlbəcərə dolu düşüb

    Kəlbəcər rayonuna dolu yağıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayon ərazisində leysan xarakterli yağış yağıb, həmçinin dolu düşüb.

    Bir müddət davam edən dolu ərazidə təsərrüfatla məşğul olanlar üçün çətinlik yaradıb, bir sıra fəsadlara səbəb olub.

    Hazırda yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Kəlbəcər rayonu dolu yağış
    В Кяльбаджарском районе выпал град

    Son xəbərlər

    21:58

    Trampın "Nyu-York Times"a qarşı 15 milyard dollarlıq iddiası təmin olunmayıb

    Digər ölkələr
    21:38

    AK rəhbəri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbulunun sürətləndirilməsinə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    İran XİN: "Avropa üçlüyü" nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli səylərini alt-üst edir

    Region
    20:58

    Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:48

    Azərbaycan və Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edib

    İdman
    20:45

    Kəlbəcərə dolu düşüb

    Hadisə
    20:36

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gəlib

    Xarici siyasət
    20:28

    Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb

    Hadisə
    20:23

    Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı məğlub edib - YENİLƏNİB-4

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti