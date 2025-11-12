İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Kamran Əliyev: Qanun pozuntularının qarşısının alınması ilə bağlı prokurorun birbaşa təsir aləti mövcuddur

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:17
    Kamran Əliyev: Qanun pozuntularının qarşısının alınması ilə bağlı prokurorun birbaşa təsir aləti mövcuddur
    Qanun pozuntularının qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün prokurorun birbaşa təsir alətləri mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi münasibətilə "Бакинский рабочий" qəzetinə müsahibəsində deyib.

    Baş prokuror qeyd edib ki, hüquq pozuntularından çəkindirmə məqsədilə - xəbərdarlıq, aşkarlanmış pozuntunun və onu doğuran səbəb–şəraitin aradan qaldırılması üçün - təqdimat, təhqiqat və ibtidai istintaq orqanlarına prosessual qanunauyğunluğun təmin edilməsi barədə - yazılı göstəriş, hüquqları və dövlət/ictimai maraqları müdafiə etmək üçün məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət edir, məhkəmə aktlarının qanunauyğunluğuna yenidən baxılması tələbi ilə protest verilir:

    "Cinayət prosesi sahəsində prokurorun nəzarəti qanunçuluğun bərpasına, həm də Konstitusiyada təsbit olunmuş təqsirsizlik prezumpsiyası və müdafiə hüququ kimi təminatların real qorunmasına xidmət edir.

    Prokuror inzibati xəta haqqında işlər üzrə icraata da nəzarət edir: pozuntu aşkarlandıqda təqdimat və digər təsir aktları göndərilir, zəruri hallarda səlahiyyətli orqanın qərarlarından protest verilir".

