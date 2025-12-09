İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Hüquqşünas Namizəd Səfərov saxlanılıb

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 16:59
    Hüquqşünas Namizəd Səfərov saxlanılıb

    Hüquqşünas Namizəd Səfərov saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Vəkillər Kollegiyasının keçmiş üzvü polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Onun nədə ittiham olunduğu məlum deyil.

    Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

