    Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 28 sentyabr, 2025
    • 19:19
    Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

    Gəncə şəhərində üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb məlumatına görə, hadisə şəhərin "aeroport yolu" adlanan ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində Gəncə şəhər sakinləri - 1989-cu il təvəllüdlü Əzim Atakişiyev, 2004-cü il təvəllüdlü Natiq Əsgərov və Samux rayon sakini 2001-ci il təvəllüdlü Vüqar Axundzadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    Yaralılar Gəncə şəhərindəki xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Vəziyyətləri orta-ağır olaraq qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Qəza Xəsarət

