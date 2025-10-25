İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Gəncədə saxlanılan keçmiş vəkilin məhkəməsi keçirilir

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 19:01
    Gəncədə saxlanılan keçmiş vəkilin məhkəməsi keçirilir

    Gəncədə saxlanılan keçmiş vəkilin məhkəməsi keçirilir.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, keçmiş vəkil Zabil Qəhrəmanova Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci (xuliqanlıq - ictimai qaydanın qorunması üzrə vəzifəni yerinə yetirən və ya ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət nümayəndəsinə və ya digər şəxsə müqavimət göstərmək) maddəsi üzrə cinayət işi açılıb.

    Açılan cinayət işi ilə bağlı Gəncə şəhər Məhkəməsində hazırda məhkəmə prosesi keçirilir.

    Xatırladaq ki, o, avtoyuma məntəqəsində bir nəfərə xəsarət yetirməkdə ittiham olunaraq saxlanılıb.

    Gəncə vəkil Xuliqanlıq Məhkəmə

    Son xəbərlər

    20:07

    İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın bölmə komandirini zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    19:57

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Abşeron Lions"a uduzub

    Komanda
    19:45

    Almaniyanın qərbində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:33

    Kiyev İsveçdən ilk "Gripen" qırıcısını 2026-cı ildə almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:15
    Foto

    Azərbaycan hərbçiləri NATO təlimində iştirak edir

    Hərbi
    19:13
    Foto

    Zərdabda media savadlılığı ilə bağlı təlim keçirilib

    Media
    19:10

    Kürdəmirdə minik avtomobili traktora çırpılıb, ölənlər və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:01

    Gəncədə saxlanılan keçmiş vəkilin məhkəməsi keçirilir

    Hadisə
    18:58

    Yaponiyanın yeni baş naziri Trampla əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti