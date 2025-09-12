İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Gəncədə evdə suqızdırıcı partlayıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 15:23
    Gəncədə evdə suqızdırıcı partlayıb, xəsarət alan var

    Gəncə şəhərində evdə suqızdırıcı partlayıb, yanıq xəsarəti alan var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı yanıq xəsarəti alan 1992-ci il təvəllüdlü qadın Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Akademik Z.Məmmədov adına xəstəxananın Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib.

    TƏBİB-dən bildirilib ki, hər iki yuxarı ətrafın və sinənin I, II dərəcəli yanığı diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.

    Vəziyyəti stabil qiymətləndirilən şəxs ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

    Gəncə partlayış Xəsarət tibbi yardım

