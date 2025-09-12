Gəncədə evdə suqızdırıcı partlayıb, xəsarət alan var
Hadisə
- 12 sentyabr, 2025
- 15:23
Gəncə şəhərində evdə suqızdırıcı partlayıb, yanıq xəsarəti alan var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı yanıq xəsarəti alan 1992-ci il təvəllüdlü qadın Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Akademik Z.Məmmədov adına xəstəxananın Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib.
TƏBİB-dən bildirilib ki, hər iki yuxarı ətrafın və sinənin I, II dərəcəli yanığı diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.
Vəziyyəti stabil qiymətləndirilən şəxs ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.
