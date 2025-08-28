Gəncədə 31 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 28 avqust, 2025
- 21:06
Gəncədə həmyerlisini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"un Qərb bürosuna verilən məlumata görə, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində şəhər sakini R. Şahbazova kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Namik Əliyev saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
21:32
Estoniya Rusiyaya etiraz notası veribDigər ölkələr
21:28
Foto
Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibənin Ermənistan tərəfindən aparıldığı bir daha təsdiqlənib - MƏHKƏMƏDaxili siyasət
21:27
Foto
UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün Liqa mərhələsinin püşkü atılıbFutbol
21:21
Fransanın DİN rəhbəri: Ölkə heç vaxt maliyyə uçurumuna bu qədər yaxın olmamışdıDigər ölkələr
21:06
Gəncədə 31 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
21:05
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın Liqa mərhələsindəki bütün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB-3Futbol
21:01
Foto
Rusiyanın raket zərbələrindən sonra Kiyev - FOTOREPORTAJXarici siyasət
20:46
İran E3-ün BMT sanksiyalarının bərpası ilə bağlı qərarına cavab verəcəyinə söz veribDigər ölkələr
20:33