    Gəncədə 31 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 28 avqust, 2025
    • 21:06
    Gəncədə həmyerlisini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb 

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"un Qərb bürosuna verilən məlumata görə, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində şəhər sakini R. Şahbazova kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Namik Əliyev saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине

