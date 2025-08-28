В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине.

Об этом западному бюро Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Гянджинского городского главного управления полиции, был задержан 29-летний Намиг Алиев, подозреваемый в нанесении ранений колюще-режущим предметом местному жителю Р. Шахбазову.

По факту начато расследование.