İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edib

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 23:53
    DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edib

    Bakıda yol qəzasında üç nəfərin ölməsi, 7 nəfərin xəsarət alması ilə bağlı yayılan məlumatlar yanlışdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün saat 21:30 radələrində paytaxtın Səbail rayonunda 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb

    Belə ki, "Hyundai" markalı, 77-UM-421 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsi ilə "Opel" markalı 50-EE-287 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil toqquşub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Son xəbərlər

    00:01
    Video

    Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin işağldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Cəbrayıl şəhərinin azad olunmasından 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:53

    DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edib

    Hadisə
    23:50

    Rəşad Hüseynov: "Güclü rəqiblərimiz var, digər görüşlərimiz də asan olmayacaq"

    Komanda
    23:45

    Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olub

    Digər ölkələr
    23:42

    Bakıda yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    23:29
    Foto
    Video

    "Milli yaddaşımızdan erməni xisləti heç vaxt çıxmayıb" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:09

    ABŞ narkotik yüklü daha bir qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    23:05

    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti